Processo Montante, il ministro Musumeci: “Mi disse che finanziò la candidatura di Crocetta”

“Antonello Montante in un incontro mi disse che aveva o avevano contribuito a sostenere finanziariamente la candidatura di Rosario Crocetta. Con esattezza non so dire se ha detto: ‘Ho sostenuto’ o ‘Abbiamo sostenuto’, molto più probabilmente disse ‘abbiamo’. L’idea era che fosse una scelta condivisa, una scelta del mondo di Confindustria”.

Lo ha detto il ministro Nello Musumeci deponendo come teste al processo sul cosiddetto ‘cerchio magico’ di Montante a Caltanissetta. L’ex Presidente della Regione siciliana Crocetta è tra gli imputati del processo, anche se la sua posizione potrebbe presto uscire per prescrizione del reato.