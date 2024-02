Parrucche oncologiche, anche in Sicilia il diritto è realtà: pubblicato il Decreto con la “nlorma Di Paola”

“Siamo finalmente riusciti a portare a compimento la legge che in Sicilia consente alle donne affette da patologie oncologiche o alopecia di beneficiare di uno sgravio per l’acquisto delle parrucche”.



A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, ispiratore dell’omonima norma che riconosce un contributo, attraverso un apposito fondo della Regione Siciliana, alle donne che hanno necessità di acquistare delle parrucche oncologiche. La cosiddetta “norma Di Paola”, pone la Sicilia al pari di altre regioni dove questo diritto è realtà da anni. Per gli anni 2022 e 2023, la somma complessiva stanziata dalla Regione Siciliana per l’erogazione di tale contributo è di 552.364,60 €.

“Da anni – spiega il vice presidente dell’ARS Di Paola – lavoriamo per dare attuazione ad una norma di civiltà che purtroppo riguarda molte donne del nostro territorio. Un percorso durato due anni che vede finalmente nero su bianco l’impegno della Regione che oggi mi ha comunicato la pubblicazione del decreto e che stabilisce i criteri per l’accesso e pubblica la relativa modulistica. Si tratta di un risultato che voglio condividere con le associazioni che mi hanno dato grande supporto, in primis l’associazione FARC&C. Per un rappresentante dei cittadini è sempre gratificante ottenere risultati concreti specialmente per delle categorie fragili” – conclude Di Paola.