Parco Urbano Mussomeli: giornata della Memoria inaugurata “pietra d’inciampo” dedicata a Vincenzo Giardina

MUSSOMELI – La sezione FIDAPA di Mussomeli, nei giorni scorsi, ha inaugurato la “pietra d’inciampo” dedicata a Vincenzo Giardina, deportato, morto nel campo di concentramento di Flossenburg il 18 gennaio 1945. La “pietra” è stata installata all’interno del Parco Urbano della città, apposta sotto il monumento dedicato alle vittime del Covid il cui arco che lo compone è appartenuto all’abitazione in cui la vittima ha trascorso la maggior parte della sua vita a Mussomeli. Presenti la vicepresidente del Consiglio e socia FIDAPA, Yosella Schifano, l’assessore alle Politiche Sociali Daniele Frangiamore, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli capitano Giuseppe Tomaselli, il comandante di Stazione luogotenente Lorenzo Chiatante, il brigadiere Daniele Giarratana, il maresciallo della Guardia di Finanza Antonino Laracca, i familiari della vittima, le socie di sezione. Dopo l’introduzione della presidente Fidapa Maria Teresa Canalella, sulle note dell’Inno nazionale e del “Silenzio”, a cura del prof. Benedetto Licata, è stata “svelata” la targa e, su di essa, deposta una corona di fiori. Poi il corteo si è trasferito a Palazzo Sgadari per un momento di approfondimento sul tema dell’Olocausto. Ha introdotto l’argomento la presidente e, dopo i saluti della vicepresidente Schifano, delegata dal sindaco e dal presidente, hanno relazionato, nell’ordine Maria Antonietta Vullo, insegnante di lettere e socia FIDAPA, Giacinta Marchione assistente sociale, poetessa e socia FIDAPA, Gaetano Schifano, insegnante e storico locale. Ha concluso il ciclo degli interventi Peppuccio Misuraca che ha ringraziato tutte le socie FIDAPA per l’impegno profuso e, soprattutto, perché grazie alla loro attività finalmente la famiglia Giardina, sparsa in varie parti del mondo, è venuta a conoscenza del luogo di sepoltura del familiare.