Nonostante il maltempo il Carnevale Termitano s’è svolto regolarmente: domenica 11 febbraio attesa per il concerto di Cristiano Malgioglio

Nonostante l’ondata di maltempo che imperversa in Sicilia, si è svolta regolarmente la seconda giornata del Carnevale Termitano, con tanti appassionati che sono rimasti fino a tarda sera, per seguire gli spettacoli di Cecilia Gayle, Shade ed il Dj Set Natalie Aarts –Soundlover.

La pioggia del pomeriggio ha fatto ritardare la partenza della sfilata di pochi minuti, ma una volta partiti, nulla è riuscito a fermarla. È stata la prima uscita dei carri allegorici, la prima in cui è stato possibile ammirare il lavoro svolto in questi mesi dai maestri cartapestai. Non sono mancati i gruppi appiedati e l’associazione sbandieratori città di Caccamo, con i loro lanci. Sul palco brillante performance e animazione sin dal primo pomeriggio con la Bona Sorte di avanti un altro Viviana Vizzini, che si anche è intrattenuta in balli e lanci di confetti con i Nanni.

“Sapevamo che avremmo rischiato con il maltempo che incombeva sulla Sicilia, ma abbiamo voluto mantenere fede al nostro programma e alla fine la sfilata è riuscita – hanno commentato da RTI Dinamica, il concessionario del Carnevale Termitano 2024-. Nonostante la pioggia che durante il giorno ci ha “fatto visita”, siamo riusciti a portare a termine le sfilate e gli spettacoli che avevamo in programma, con tanti giovanissimi presenti per assistere alle esibizioni sul palco. Se il nostro è il carnevale più antico di Sicilia, noi siamo la RTI più giovane ed impavida, visto che abbiamo sfidato le intemperie. Come da bando, abbiamo anche fatto da test per il ticket di ingresso e tutto quello che ne comporta e siamo quindi, anche in questo, in una fase di rodaggio. Questa sera ci sarà Cristiano Malgioglio in concerto e a seguire si ballerà con il Dj Set Noche de Travesura, per concludere fino a tarda notte con DiscoCarnival.”

Oggi si potrà accedere al circuito del carnevale previo pagamento di un biglietto di 5€, che per chi ancora non l’avesse fatto, sarà possibile acquistare nei varchi di accesso del carnevale. Per chi arriva da fuori città, l’uscita consigliata è quella dell’agglomerato industriale, dove è stato predisposto un parcheggio gratuito con una navetta a pagamento con un costo di 3€ A/R, bambini fino a 120cm e disabili non pagano. Tutte le aree parcheggio, ivi comprese le strisce blu, saranno fruibili gratuitamente fino a giorno 13.

Domenica 11 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 16.30 / 21.00 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 21.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Cristiano Malgioglio in Concerto;

Ore 22.30 Dj Set Noche de Travesura;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco