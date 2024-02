Il nisseno Francesco Nicolosi protagonista ad “Affari Tuoi” su RaiUno

Palermitano di nascita ma naturalizzato da ormai più decenni a Caltanissetta, Francesco Nicolosi è ormai identificato come un talentuoso violinista nisseno.

Il maestro, capace di deliziare con la sua musica in concerti pubblici (l’ultimo in ordine cronologico venerdì 26 gennaio nella chiesa di Santa Croce per il centenario dell’elevazione a parrocchia) ed eventi privati, è particolarmente apprezzato anche per il suo carattere cordiale, la sua disponibilità che viene preceduta sempre da un rasserenante e solare sorriso.

E’ quello che ieri sera, mercoledì 31 ottobre, ha sfoggiato su RaiUno durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi” con Amadeus.

La partecipazione al game show nazionale era già iniziata qualche giorno fa. Il programma, infatti, prevede la presenza di un concorrente per ogni regione d’Italia, e per la Sicilia il partecipante era proprio Francesco Nicolosi.

Ieri sera è stato il “suo” momento e, dopo una partita giocata tra strategia, instinto e fortuna il “pacchista” (come viene chiamato il concorrente ad Affari Tuoi) accompagnato dalla moglie Loredana ha portato a casa 20mila euro che erano custoditi sotto il pacco numero “9”, numero fortunato perchè legato al figlio.

Non poteva mancare, durante la serata, un compagno fidato: il suo violino che ha brevemente suonato durante la serata.

Non è la prima apparizione televisiva che Salvatore Nicolosi ha avuto sulle reti nazionali. Nel 2013 era arrivato in finale allo show “Italia’s Got Talent” facendo conoscere le sue doti di musicista a tutto il paese.

Per rivedere la puntata di “Affari tuoi” di ieri, 31 gennaio 2024, basta accedere a RaiPlay o cliccare qui