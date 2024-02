Gigi D’Alessio sui social con tutti i figli: “Il mio patrimonio”

Gigi D’Alessio, che ha compiuto 57 anni, martedì 26 gennaio, posta la foto del compleanno insieme ai cinque figli e scrive: “Ecco il mio patrimonio”.

Al cantautore napoletano risponde Luca D’Alessio, in arte Lda: “Sei la mia vita”. D’Alessio diventerà padre per la sesta volta tra qualche mese perché la compagna Denise Esposito, già mamma di Francesco, è in dolce attesa.

Gigi D’Alessio posta per la prima volta una foto social insieme a tutti i figli. “Ecco il mio patrimonio” scrive a corredo dell’immagine che lo ritrae raggiante davanti alla torta di compleanno. Il cantautore napoletano ha compiuto 57 anni il 24 febbraio.

Accanto a lui ci sono Claudio, imprenditore classe 1986 (lo ha reso nonno tre volte), Ilaria, nata nel 1992, laureata in Scienze politiche (gli darà presto un nipotino), Luca, del 2003, in arte Lda, ex concorrente di “Amici”, i tre avuti dalla prima moglie Carmela Barbato; poi ci sono Andrea, 14 anni da compiere tra un mese, nato dalla relazione con Anna Tatangelo e Francesco, 2 anni, frutto dell’amore con Denise Esposito, attuale compagna di Gigi e in dolce attesa del loro secondo figlio, il sesto erede per D’Alessio.

Poche settimane fa il cantante ha confermato in radio la cicogna in volo che arriverà entro l’estate.

Gigi D’Alessio è legato sentimentalmente a Denise Esposito, di 26 anni più giovane, dal 2020. I due sono diventati genitori a gennaio 2022 di Francesco e avranno il loro secondo bambino a giugno. La loro relazione procede a gonfie vele e il cantautore napoletano della sua dolce metà aveva detto in una dichiarazione: “Con lei sono molto felice”. Tanto che i due potrebbero decidere di convolare a nozze. Si sposerebbe di nuovo? “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri – aveva detto Gigi D’Alessio in un’intervista – Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.

Gigi D’Alessio in un’intervista di qualche tempo fa aveva parlato dei suoi cinque figli e dei rapporti con le sue ex, Carmela Barbato e Anna Tatangelo.”Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put….ere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”, ha affermato sottolineando che “le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”.