Eccellenza. Cresce la febbre per Nissa – Mazara 46 di domenica prossima al “Tomaselli”: ci sono già i biglietti in prevendita

E’ già in moto la macchina organizzativa della prevendita dei biglietti per Nissa – Mazara 46, partita valevole per la 21^ giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Il match inizierà alle 15 al Tomaselli. Il presidente Luca Giovannone, subito dopo la vittoria della sua Nissa contro l’ostico Geraci domenica scorsa, ha dato appuntamento a tutti i tifosi biancoscudati al “Tomaselli” al fine di ripetere il grandissimo successo di pubblico fatto registrare in occasione del big match con la Pro Favara.

Il Mazara 46, al momento, è terzo in classifica a quota 36, a 19 lunghezze dalla Nissa capolista. La società mazarese, per altro, nelle ultime ore ha annunciato le dimissioni rassegnate dal tecnico Manuele Domenicali. Si attende pertanto la nomina di un nuovo tecnico per la gara di domenica con la Nissa. Partita molto importante nell’economia del campionato, dal momento che la Pro Favara sarà impegnata, sempre domenica, contro il Castellammare Calcio ’94.

La Nissa si sta preparando al meglio per la gara di domenica nella quale non potrà disporre di Agudiak squalificato in quanto, già diffidato, è stato ammonito domenica scorsa a Geraci nella gara poi risolta con una sua doppietta. In casa Nissa è tanto l’entusiasmo della squadra, dello staff tecnico e dirigenziale, ma non è da meno quello dei tifosi e della Città.

La società ha già deciso di avviare la vendita dei biglietti della partita. La Tribuna “ROSSA” centrale avrà un costo di 15 euro, la Tribuna “BLU” laterale 10 euro, la Curva nord 5 euro, la Curva sud, ospiti, 10 euro. Il tagliando della partita è acquistabile anche on line su live ticket. Per l’acquisto in prevendita ci si può rivolgere alle seguenti rivendite:

– Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27

– Agenzia Better – via F. Paladini 78

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205. (Foto Marcello Giugno)