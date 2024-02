Condizioni climatiche avverse: ecco le nuove date del Carnevale di Sciacca che sostituiscono le precedenti

Dopo diverse interlocuzioni con i centri di osservazione meteorologica nazionale, si è riscontrata l’unanime previsione di condizioni climatiche fortemente avverse sul territorio di Sciacca nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024.

Per questo motivo, gli enti organizzatori di concerto, insieme a tutte le associazioni di carristi partecipanti al Carnevale, hanno deciso di posticipare il primo ed il secondo corso mascherato del Carnevale di Sciacca, previsti inizialmente per sabato 10 e domenica 11 febbraio, alle giornate di martedi 13 e venerdi 16 febbraio 2024. Restano invariate, invece, le date di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

Le nuove date della manifestazione saranno quindi: martedì 13, venerdì 16, sabato 17, domenica 18 febbraio 2024.

Questa scelta, data da cause di forza maggiore, è stata assunta con un anticipo di due giorni, nel rispetto del pubblico non residente, dei gruppi e dei turisti che hanno programmato di venire ad assistere al Carnevale di Sciacca durante il primo weekend, in modo che si possano eventualmente riorganizzare; nel rispetto di tutte le maestranze del Carnevale di Sciacca attualmente a lavoro nelle fasi di allestimento dei Carri Allegorici; nel rispetto di tutte le aziende del territorio coinvolte.

Tutti i ticket di ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio.

Qualora si fosse impossibilitati a partecipare durante le nuove date, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto oppure, per chi avesse acquistato il biglietto online, sulla piattaforma Ticketsms.it

Tutti gli abbonamenti acquistati per i 4 corsi mascherati saranno ugualmente validi per le nuove date. Si ricorda che sarà possibile acquistare gli abbonamenti fino alle ore 18:00 di lunedì 12 febbraio 2024.