Chef suterese con altre cinque ristoratrici siciliane al Festival di Sanremo

SUTERA – E’ assai compiaciuto ed orgoglioso il già sindaco di Sutera Gero Difrancesco che una compaesana sarà al Festival di Sanremo come Chef insieme ad altre cinque ristoratrici siciliane. “Si tratta -. spiega l’ex primo cittadino Difrancesco – di Andrei Andrea moglie di Franco Sciarratta e contitolare assieme al marito del tipico e caratteristico ristorante “La pineta” di Sutera. La ormai arcinota e rinomata Chef, madre di due bellissime figlie (Francesca e Agnese), é stata scelta per la sua sperimentata capacità nel rimodulare cibi antichi siciliani con la cucina rumena. La sua esperienza enogastronomica più volte premiata ha varcato i confini della Sicilia per guadagnare un posto d’eccellenza tra i big del festival. Andrea che della cucina ha fatto un’arte, conclude Difrancesco, terrà alto il nome del nostro comune nella sua vocazione all’accoglienza e all’integrazione culturale e l’alimentazione e il gusto sono un terreno in cui si misura l’ interculturalità”.