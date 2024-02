Catania, stupro di gruppo su 13enne: oggi gli interrogatori di garanzia dei 7 egiziani

Si terrà questa mattina l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei 4 maggiorenni fermati dai carabinieri di CATANIA, per lo stupro di gruppo della tredicenne di CATANIA. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all’identificazione del ‘branco’ che avrebbe partecipato alle violenze.

Sempre oggi saranno sentiti anche i tre minorenni. Anche se uno degli arrestati ha compiuto da poco 18 anni.

Al momento hanno tutti avvocati d’ufficio.

Secondo le notizie rese note dagli inquirenti la vittima e il fidanzato sarebbero stati importunati appena fuori dai bagni del giardino, da sette ragazzi di origine egiziana.

La ragazzina sarebbe stata infastidita da alcuni di loro e dopo la reazione dei due fidanzati i sette, tre dei quali minorenni, li avrebbero fatti entrare nei bagni con la forza. Due di loro, minorenni, mentre gli altri tenevano fermo il fidanzato, avrebbero abusato più volte della tredicenne che a un certo punto ha trovato la forza di divincolarsi e fuggire raggiungendo via Etnea. Lì è stata soccorsa da alcuni passanti.