Carnevale di Milena, “un sogno diventato realtà”. L’Associazione Movida ringrazia chi ha partecipato

E’ tornato, dopo circa 20 anni, il Carnevale di Milena e i cittadini hanno risposto all’iniziativa con grande partecipazione.

La manifestazione cittadina, organizzata dall’Associazione Movida e in particolare dal presidente Manta Paolo e dal direttivo dal 10 al 13 febbraio 2024, è stata arricchita dal contributo offerto – attraverso diverse forme e modalità – da tante istituzioni pubbliche, cittadini e aziende private. E sono proprio loro, tutti coloro i quali hanno permesso di realizzare la festa più colorata dell’anno, che i promotori hanno voluto esprimere gratitudine.

In particolare sono stati ringraziati i gruppi di ballo TaniaDance, Asd Dynamic Center e Giovani in fiore.

Il prezioso contributo è arrivato anche dai ragazzi che si sono resi disponibili per la realizzazione dei carri allegorici che hanno fatto da cornice alla sfilata di maschere, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla per la sua piena disponibilità e dall’assessorato turismo e spettacolo Regione Sicilia.

Composti, nella loro festosa euforia, hanno sfilato “Super Mario Kart”, “Squid Game”, il “Castello di Walt Disney” e, per la gioia dei più piccoli, “One Piece”.

Ad “arricchire” non soltanto emotivamente ma anche materialmente la manigestazione è stata organizzata anche una lotteria, autorizzata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, che metteva in palio un nuovissimo Scooter Elettrico, un Televisore 43 Pollici Smart , un Smartphone Samsung A14 .

“Siamo riusciti a portare in piazza una grande festa” e a dirlo non è stata l’associazione Movida che ha organizzato il Carnevale ma gli stessi cittadini che hanno vissuto “tre giornate indimenticabili nel piccolo ma coinvolgente Paese delle Robbe”.

Nessuna manifestazione, però, sarebbe stata considerata “Un successo” senza il pubblico e, all’ultimo ma non per ultimi, gli organizzatori hano voluto ringraziare i cittadini di Milena. “Sono loro che ci hanno dato fiducia, hanno scelto di partecipare e ci hanno raggiunto per ballare e divertirci tutti inisieme. Sono loro che hanno trasformato un sogno in realtà”.