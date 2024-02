Caltanissetta, “Smetti di fumare”: il Rotary club incontra gli studenti della Rosso di San Secondo

Il Rotary Club di Caltanissetta ha organizzato un incontro con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Rosso di San Secondo” persensibilizzare sul tema del contrasto al fumo.

Un confronto costruttivo, dal titolo, “Smetti di fumare. Scegli la salute anche quella orale”, per far comprendere già da piccoli quali sono i danni alla salute. “Agire oggi per continuare a sorridere domani” è il focus sul quale hanno incentrato il dialogo per sottolineare come la bellezza di un sorriso, non soltanto dal profilo estetico, è dato dalla salute posseduta da un individuo.

La scuola ha accolto il Presidente del Rotary Club, che per quest’anno sociale è Giuseppe Sagone, uno dei soci, il dottor Renato Tedeschi e la dottoressa Liliana Ciraolo.

Gli studenti hanno seguito con interesse le spiegazioni sui danni provocati dal fumo dei vari tipi di sigarette e come poter mantenere uno stile di vita sano e corretto.