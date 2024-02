Caltanissetta. San Valentino romantico per due portalettere: “Ogni giorno tu sei la mia priorità”

“Ogni giorno tu, la mia *priorità*. Buon San Valentino amore mio”.

Questa dedica in occasione della festa degli innamorati nasconde un doppio significato per Dario Fazio e Maria Sorbello, entrambi portalettere di Poste Italiane in servizio nel Centro Distribuzione di Caltanissetta Leone. Mittente lui, destinataria lei, la loro frase scritta a penna è riportata sul retro di una delle speciali cartoline realizzate dall’azienda per San Valentino e disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di via Leone XIII e in provincia nella sede di Gela.

I due postini raccontano di vivere come scrivono un amore “prioritario”, un aggettivo che non a caso rimanda a missive e spedizioni in quanto, oltre a essere una coppia nella vita, condividono lo stesso lavoro. Dario infatti consegna la posta percorrendo le strade cittadine intorno al tribunale, e anche Maria si occupa di smistare corrispondenza e pacchi nella zona limitrofa nel centro di Caltanissetta, entrambi in sella a speciali mezzi a tre ruote. “Per strada capita di incontrarci casualmente durante i giri e ogni volta mi tocca chiamarlo ‘Postino!’, perché è così concentrato sul suo lavoro da non vedermi nemmeno” – racconta divertita Maria che con ironia elogia il compagno per il suo enorme attaccamento al lavoro.

La storia di Dario e Maria, rispettivamente 39 e 37 anni, ha inizio proprio all’interno di Poste Italiane. Una semplice conoscenza tra colleghi dalla quale solo dopo anni è nato un sentimento, grazie soprattutto all’intraprendenza di lui, come racconta lo stesso postino: “È stato un lungo corteggiamento. Nel mondo del recapito avevo più esperienza di lei e così uno dei primi giorni, davanti al casellario della posta, le ho lasciato un bigliettino con su scritto ‘se hai bisogno’ e il mio numero di cellulare”. “Si trattò però di un tentativo talmente soft – sottolinea Maria proseguendo col sorriso il racconto – che non lo considerai un approccio interessato. Al punto che, preferendo cavarmela con le mie sole forze, non lo chiamai mai”.

Con addosso la divisa giallo-blu, negli anni i due postini hanno condiviso anche le tappe lavorative per loro più importanti, dall’assunzione a Venezia fino al trasferimento in Sicilia, coronando il sogno di vivere insieme nella loro terra senza rinunciare al lavoro che più gli piace. “A queste tappe associo anche degli importanti momenti della nostra storia d’amore – prosegue Dario -. Grazie a Poste Italiane ci siamo conosciuti, la stabilizzazione a tempo indeterminato ha dato il via alla nostra convivenza e oggi è anche grazie al lavoro che svolgiamo ogni giorno e alla vicinanza ai nostri cari che ci consideriamo persone felici e realizzate”.

Quest’anno, per celebrare San Valentino, Poste Italiane ha realizzato oltre alla cartolina standard due particolari “cartoline puzzle” dove il messaggio scritto a mano sarà celato all’amato destinatario fino a quando quest’ultimo non ricomporrà i pezzi contenuti nell’apposita busta affrancata. Sul fronte delle spiritose missive si leggono le scritte “Colpito e affrancato” o “Sono puzzle di te” sullo sfondo di un classico cuore rosso che simboleggia da sempre la festa degli innamorati. Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.