Caltanissetta ospita il trofeo regionale di rugby “Il Pupo”: sabato al Tomaselli

Lo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta si conferma sempre di più la casa del rugby siciliano.

Sabato 17 febbraio, dalle ore 17, è in programma la prima edizione del Trofeo “Il Pupo”, che vedrà confrontarsi tra loro ben 46 atleti Under 17 siciliani, selezionati dallo staff regionale tra i pari età della regione.

Da una parte la Sicilia in maglia rossa e dall’altra la Sicilia in maglia gialla per dar vita a una sfida avvincente. La gara è promossa dal Comitato siciliano con la collaborazione della società Nissa Rugby ASD.

Un’altra iniziativa validissima per consentire ai giovani giocatori sicilianu di confrontarsi e continuare a costruire il loro percorso di crescita. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato.

A tal proposito Gianni Saraceno, presidente Fir Sicilia, sottolinea: “L’idea di un momento di confronto tra due squadre composte da prospetti siciliani è nata proprio a Caltanissetta, durante lo stage regionale dello scorso novembre, da una conversazione con lo staff tecnico.

Per stimolare i nostri ragazzi a una sana competizione, insieme al Consiglio abbiamo deciso di mettere in palio un Trofeo che potesse coniugare tradizione e innovazione, così come costantemente fa il rugby; la scelta è caduta sul Pupo, in un’inedita veste che scopriremo soltanto sabato pomeriggio, un’icona siciliana nota in tutto il mondo.

Allo stesso modo, abbiamo scelto i colori della bandiera siciliana per la denominazione delle due squadre che scenderanno in campo.

Il Trofeo verrà rimesso in palio ogni anno dalla squadra vincitrice e ci auguriamo che possa diventare un appuntamento fisso per il nostro movimento e una vetrina per tutti i giocatori.

Un ringraziamento particolare va fatto al Nissa Rugby, che ancora una volta ospita una manifestazione di rilievo, ai tecnici regionali, ai collaboratori del Comitato e a tutti coloro che garantiranno il successo dell’evento”.