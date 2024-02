Caltanissetta, FIDAS celebra la “45^ Giornata del Donatore”: un sabato tra musica, cabaret e danza

Fidas Caltanissetta, anche quest’anno, riporta i donatori e loro famiglie a teatro con uno spettacolo divertente che “fa bene al cuore”.

Un’iniziativa, quella della “Giornata del Donatore”, arrivata ormai alla 45^ edizione e che continua a riscuotere un grande successo, merito anche degli ospiti che ogni anno vengono selezionati e presentati al pubblico.

Musica, cabaret e danza accompagneranno la premiazione dei soci benemeriti che negli anni si sono distinti per il numero di donazioni effettuate. Un grande gesto di generosità e altruismo capace di salvare la vita di chi ha carenze insanabili: quelle di sangue e plasma.

“Mia madre aveva una malattia, per tanti anni è rimasta in vita grazie alle trasfusioni e noi familiari abbiamo potuto godere di lei durante tutto questo tempo”. Tante volte, distrattamente, si sentono frasi come questa. La racconta un amico o si sente quasi per caso, facendo la fila al supermercato o in un ufficio per sbrigare una pratica, mentre due persone chiacchierano accanto con un tono di voce un po’ più alto.

È una frase che cela, al suo interno, un immenso “grazie” a chi regala il proprio tempo per poter andare periodicamente nella sede del viale della Regione e prenotare la propria donazione di sangue o plasma.

La premiazione dei soci donatore benemeriti, dunque, è un simbolo che consente a tutti coloro i quali ricevono trasfusioni di dire virtualmente “Grazie” a chi dona. E quell’applauso, che arriva dal pubblico in sala, in realtà, non è altro che la voce di chi è ancora in vita per merito di quella sacca “rossa” o “gialla” che viene affidata al personale della FIDAS per essere ceduta a chi ha necessità.

“E di motivi per festeggiare tutti i donatori di sangue FIDAS ne hanno molti” spiega il presidente FIDAS Caltanissetta Carmelo Giardina. Grazie all’alacre e appassionato lavoro di sensibilizzazione, accoglienza, ricontatto e cura del donatore l’associazione nissena è riuscita nel 2023 a battere i suoi stessi record raccogliendo ben 5267 sacche di sangue e plasma pari a circa il 60-65% del fabbisogno complessivo richiesto dall’ASP di Caltanissetta per l’intera Provincia nissena.

Un traguardo di cui andar fieri che spinge, per il 2024, a proseguire l’azione di sensibilizzazione perché i malati sono ancora lì in attesa di una telefonata per prenotare la propria trasfusione.

E la generosità della Provincia di Caltanissetta va celebrata nel migliore dei modi.

Sul palco del teatro Rosso di San Secondo, sabato 3 febbraio, saliranno cabarettisti, musicisti, cantanti e ballerini che trasmetteranno tante emozioni al pubblico in sala. Si tratta di Francesco Scimemi, Sergio Cutrera, Alice del Giglio, Brenda Piscopo, Alessandra Alessi, Giuliana Consiglio, Martina Cavagna ed Emanuel Orlando.

Per necessità logistiche legate alla capienza dei posti a teatro, quest’anno la FIDAS ha deciso di consentire l’accesso a teatro soltanto a chi abbia già ritirato in anticipo il biglietto nella sede dell’associazione.

Negli anni passati, infatti, nonostante l’associazione avesse scelto la location più grande disponibile in città, il numero di donatori e delle loro famiglie che avevano scelto di assistere allo spettacolo era ben più ampio di quello che il teatro poteva accogliere, con la spiacevole conseguenza, per motivi di sicurezza, di aver dovuto rifiutare l’ingresso a chi risultava in esubero alla capienza massima.

Per consentire una serata veramente gradevole per tutti, senza creare sgradevoli calche o amare sorprese a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo, la FIDAS ha deciso quest’anno di consegnare in anticipo il biglietto gratuito e non numerato a tutti coloro che lo hanno richiesto. In questo modo chi si presenterà davanti le porte del Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta, avrà garantito un posto a sedere.

La Fidas Caltanissetta ricorda sempre ai donatori e agli aspiranti tali che donare sangue fa bene alla salute fisica e psicologica. Per informazioni o donazioni la sede del viale della Regione a Caltanissetta è aperta tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 11.30 per donazioni di sangue o di plasmaferesi.