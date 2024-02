Caltanissetta, continuano i controlli Dusty sui rifiuti: la metà non è differenziata correttamente

Dusty comunica alla cittadinanza i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dal 06 febbraio al 17 febbraio 2024), emerge il dato di 34 rifiuti regolari e 26 non conformi, su un totale di 60.

Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Viale Sicilia, Via Mussomeli, Via Niscemi, Via Vassallo, Viale della Regione, Via S. Domenico, Via Arcadipane, Viale Amedeo, Via Signore della Città, Via San Nicolò, Piazza Trento, Via XX settembre, Via Scoto, Viale Amedeo, Via Piccola Conceria, Via Medaglie d’Oro e Via Terranova.

Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.

La necessità di una corretta raccolta differenziata è un vantaggio di cui beneficierà tutta la società poichè permetterà un efficace smaltimento dei rifiuti e recupero di quelli riutilizzabili o riciclabili in altre forme.

La sanzione amministrativa, infatti, dovrebbe fungere soltanto come deterrente e stimolo ma ciò che veramente dovrebbe essere compreso è il principio di educazione ambientale e rispetto per lo stesso.