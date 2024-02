Caltanissetta. Aiello (Lega): “Il Comune consenta l’apertura di nuove attività commerciali con contratti di locazione a canone ridotto”

“Il Comune verifichi la fattibilità di un protocollo che preveda l’applicazione di un canone di locazione progressivo, o comunque calmierato per gli immobili commerciali privati, coinvolgendo tutte le associazioni dei proprietari immobiliari, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio di Caltanissetta. Valuti inoltre misure economiche di incentivazione a favore di chi liberamente decide di aderire a tale protocollo, consentendo l’apertura di nuove attività commerciali con contratti di locazione a canoni ridotti e/o progressivi” – è questa la proposta che il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, ha presentato tramite una Mozione avente ad oggetto il contrasto del fenomeno degli immobili commerciali sfitti sul territorio del Comune di Caltanissetta.

“Solo nel nostro centro storico sono un centinaio gli immobili commerciali sfitti” – fa sapere il Consigliere Aiello dopo aver realizzato di persona un video censimento degli immobili vuoti, non utilizzati.

“Non basta riaprire al transito una strada – aggiunge Oscar Aiello – occorre andare ben oltre, sostenendo le piccole e medie imprese, le cosiddette PMI che, comprese le imprese a conduzione familiare, rappresentano il 92% di tutte le imprese attive, impiegano circa 15 milioni di lavoratori e pertanto sono la spina dorsale dell’economia italiana.

Negli ultimi anni sempre più Comuni Italiani, per far fronte alla crisi senza precedenti che ha colpito quel settore, hanno messo in campo numerose azioni concrete per tutelare, incentivare ed agevolare le piccole imprese. Lo stesso – propone il Consigliere Aiello – dovrebbe fare il Comune di Caltanissetta, emulando quanto fatto altrove, dove è stato introdotto, tramite appositi protocolli d’intesa con le associazioni dei proprietari immobiliari, le associazioni di categoria e le locali Camere di Commercio, un canone di locazione “progressivo” per gli immobili commerciali sfitti, più basso del valore di mercato per i primi anni di attività. Tale misura – conclude Oscar Aiello – si è dimostrata molto efficace laddove introdotta consentendo l’apertura di nuove imprese, con tutti i benefici che ciò comporta per l’intera collettività”.

La Mozione presentata dal Capogruppo della Lega verrà discussa nei prossimi giorni in Consiglio Comunale.