Caltanissetta, accolta la reliquia di San Francesco al Monastero delle Clarisse

A Caltanissetta ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, è arrivata la reliquia di San Francesco. Il sangue del Santo Patrono d’Italia, custodito in un’urna, è stato accolto da una folta schiera di fedeli che hanno affollato la chiesetta di Santa Chiara annessa al Monastero delle Clarisse.

Un “dono” che la città ha potuto ricevere “soltanto per una notte” dato che il desiderio è quello di poter far compiere alla sacra reliquia francescana il maggior numero di tappe e fedeli.

“È straordinaria l’eco che si riesce a raggiungere con così poca pubblicità – ha commentato il Ministro provinciale Fra Antonino Catalfamo che sta accompagnando la reliquia -. Tanti sono i fedeli accorsi qui per poter pregare insieme a noi”.

Il corteo di fedeli, infatti, già attendeva l’arrivo della reliquia sulla via principale, via Luigi Monaco, e da lì, hanno proseguito in processione lungo il vialetto che collega la strada con il cancello del Monastero. Candele accese, simbolo di luce, fede e di speranza sono state distribuite a tutti i presenti. Nella piccola chiesa circolare, nella quale accalcati in piedi sono rimasti i fedeli in religioso silenzio e in preghiera, era presente anche il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta S.E. Mons. Mario Russotto.

Deposte le candele in dei vasi ai piedi dell’altare dove è stata deposta la reliquia, fissate in una sabbia precedentemente preparata dalle monache di clausura per i fedeli presenti, “Una luce per la notte” è proseguita con la veglia di preghiera. Le sorelle povere di Santa Chiara hanno seguito tutte le celebrazioni oltre la grata che le separa dal mondo ma che le avvicina a Dio.

“Dopo otto secoli Francesco fa sentire ancora nel silenzio la sua voce e il suo farsi in Cristo eucarestia dei poveri e degli ultimi” ha commentato il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta.

Le celebrazioni per questo evento unico, che avviene nell’ottavo centenario delle Stimmate che San Francesco ha ricevuto nel 1224, sono proseguite nella giornata di oggi.

La chiesetta è stata nuovamente aperta alle 07.30 per una celebrazione che sarà presieduta dal Ministro provinciale Fra Antonino Catalfamo.

La giornata, però, non terminerà perché contestualmente è presente a Caltanissetta anche la lampada percorso itinerante “in cammino verso Assisi”.

Prima di riconsegnare “la luce” e consentire di proseguire il viaggio e l’incontro con i fedeli si svolgerà un’altra celebrazione, anche questa volta presieduta dal Vescovo Mons. Russotto.