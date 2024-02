Amministrative Caltanissetta. Federica Giorgio di Azione: “Prendo atto di Licata con la Petitto. La politica, come la società è liquida, tutto cambia e si trasforma”

Mi sono presa un pò di tempo prima di scrivere qualsiasi cosa in merito al mandato di Orgoglio Nisseno di verificare se le condizioni della proposta di Annalisa Petitto, candidata Sindaco, fossero rimaste immutate.

Dopo 24 h di “sbronza” e dopo aver celebrato il congresso cittadino ed aver parlato con gli iscritti di Azione, si è preso atto che Azione dopo la prossima riunione con Orgoglio dovrà fare una scelta politica molto importante.

E’ chiaro che se la scelta di Orgoglio resterà quella di proseguire con il candidato del centrosinistra e forse anche del Pd, le nostre strade potrebbero dividersi.



Quando abbiamo sposato la candidatura di Salvatore Licata, non siamo subentrati come organici ad Orgoglio ma come un Partito che avrebbe sostenuto non solo la candidatura di Salvatore Licata, ma si volevano porre le basi per un progetto insieme, che potesse andare oltre la candidatura a vocazione Civica di Licata, visti i successivi importanti appuntamenti elettorali che necessiteranno invece di un partito per poter presentare le liste.

La visione di intenti era similare, se non uguale, ed eravamo in sintonia.

Oggi, prendo atto della scelta a maggioranza bulgara di Orgoglio, e mi rendo conto che lo scenario mostra una realtà completamente diversa, che pensavo non potesse verificarsi, anche sulla base delle innumerevoli riunioni che abbiamo fatto in questi mesi.

Non nascondo un certo imbarazzo, e la presa di coscienza che si ricomincia, in parte anche da capo, a dover fare dei ragionamenti che sembravano superati.



Cosa non da poco se pensiamo che i tempi in politica sono fondamentali.

Questa scelta la subiamo, ma la accettiamo come è giusto in democrazia.

Certo è, che la proposta della Petitto, Azione l’aveva già da tempo accantonata e rifiutata, scegliendo la candidatura di Salvatore Licata.

La politica, come la società è liquida, tutto cambia e si trasforma, ma una cosa è certa: Azione nei prossimi giorni dovrà fare una scelta di campo non indifferente.

Il Segretario Provinciale di Azione

Caltanissetta

Federica Giorgio.