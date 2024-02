Accusa malore e perde la vita mentre assisteva alla discussione della tesi di laurea della figlia

Un’incredibile tragedia, quella che s’è consumata all’Università di Salerno. Qui ha perso la vita un 59enne di Contursi Terme. L’uomo stava assistendo alla discussione della laurea della figlia quando ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo.

Soccorso dai sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il personale del presidio di Polizia che si trovava all’interno del Campus di Fisciano. Dolore e sconcerto non solo tra i familiari dell’uomo ma anche tra gli stessi universitari per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.