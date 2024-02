A Gela inaugurazione Spazio Bambini con il progetto “Piccoli Semi di Cittadinanza” contro la povertà educativa minorile

Bambini, mamme, operatori del progetto e organi istituzionali dell’amministrazione comunale hanno preso parte all’inaugurazione dello Spazio Bambini di Gela. Attraverso lo Spazio Bambini saranno svolte attività per 50 bambini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi. Si tratta di un ulteriore spazio educativo, che va a potenziare i carenti servizi presenti nel territorio, realizzato grazie al progetto Piccoli semi di Cittadinanza, selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che intende ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta.

“Si tratta di una serie di laboratori per la prima infanzia – spiega Luciana Carfì, direttrice del progetto. Uno spazio educativo che serve a potenziare o addirittura colmare, nel territorio, un vuoto quasi totale delle offerte educative per la prima infanzia”.

“La presenza degli amministratori locali è importante – continua Carfì – perché uno degli obiettivi del progetto Piccoli Semi di Cittadinanza è di sensibilizzare gli enti locali alla realizzazione di strutture e servizi per la prima infanzia”. Durante la presentazione dello Spazio Bambini, ospitato nei locali del Circolo ARCI in via Ascoli, sono intervenuti Aurora Morreale, psicologa – psicoterapeuta, che ha spiegato le attività dei laboratori e il sindaco Lucio Greco che ha espresso apprezzamenti nei riguardi dell’iniziativa.

Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nell’estate del 2022 è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte

delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org