Villalba, 2 nuovi assunti al Comune

VILLALBA – Assunzioni al Comune di Villalba. Ne ha dato notizia il sindaco Maria Paola Immordino dando il benvenuto Giuseppe Spera, vincitore del concorso, a tempo indeterminato, con la qualifica di Istruttore amministrativo e a Francesco Zacco assunto a tempo determinato come Responsabile dell’ area finanziaria. “Le nuove assunzioni – ha commentato il sindaco – daranno sicuramente una marcia in più all’amministrazione e si tradurranno in migliori servizi erogati alla cittadinanza. Ringrazio quanti si sono prodigati per portare a termine queste assunzioni, in particolare la dipendente Mirella Annalkoro, il Responsabile dell’ area finanziaria Gioacchino Di Baudo, il Segretario comunale e l’ instancabile Vice sindaco Rina La Monaca”.