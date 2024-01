Un evento davvero imperdibile: per il Carnevale di Milena 2024 c’è anche la Lotteria con ricchi premi

MILENA. Un’importante novità per il prossimo Carnevale di Milena. Infatti, proprio in occasione di questo atteso evento, si potrà tentare la fortuna e vincere uno dei premi messi in palio dalla Lotteria Ufficiale del Carnevale di Milena 2024.

Acquistando i biglietti della Lotteria sarà infatti possibile vincere, durante l’estrazione del 13 Febbraio 2024 ore 24, un nuovissimo Scooter Elettrico , un Televisore 43 Pollici Smart , un Smartphone Samsung A14 .

La Lotteria del Carnevale di Milena è autorizzata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Registro n 3322 del 18/01/2024 Carnevale Milena 2024Comune di Milena@follow

Dunque, un Carnevale in grande stile quello di Milena. Un ritorno che arriva dopo quasi 20 anni. Un ritorno in grande stile reso possibile grazie all’associazione Movida con il suo presidente Manta Paolo e il direttivo che si sono spesi affinché questo piccolo grande sogno diventasse realtà.

L’evento si svolgerà in 3 giornate e cioè il 10, l’11 e il 13 febbraio . Una tre giorni di spettacolo divertimento e condivisione nel corso della quale sfileranno i carri allegorici e faranno da cornice maschere in gruppo e singole. Un autentico trionfo del re burlone per una tre giorni veramente indimenticabile nel piccolo ma coinvolgente Paese delle Robbe. carri allegorici che sfileranno saranno complessivamente quattro: si andrà dal Super Mario Kart allo Squid Game, passando attraverso il classico Castello di Walt Disney per chiudere con il mini carro, il cosiddetto One Piece per la gioia dei più piccoli.

Insomma, un carnevale per tutti i gusti, ma soprattutto un gran bel momento di divertimento avvolgente e coinvolgente per una tre giorni che si annuncia indimenticabile. Anche perché, all’interno dell’evento milenese ci saranno spettacoli, carnevale dei bambini e una vasta area food con cibi locali e specialità come la mbriulata e tante altre prelibatezze destinate a soddisfare i palati dei partecipanti. L’associazione Movida, tramite il suo presidente Paolo Manta, ha tenuto a ringraziare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla per la sua piena disponibilità, ma anche tutti gli sponsor , e tutti i ragazzi che stanno realizzando i carri.