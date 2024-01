Tragedia familiare in Sicilia: madre 70enne strangola la figlia 44enne. Interrogati vicini e parenti

Si continua indagare a Palermo uslla tragedia familiare di ieri sera, quando Maria Cirafici, 44 anni, e’ stata uccisa per soffocamento in un appartamento di via Del Visone, nella popolare borgata di Bonagia a Palermo.

Il delitto sarebbe stato commesso dalla madre settantenne che avrebbe allertato direttamente le forze dell’ordine, confessandolo agli agenti della polizia di stato.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe sofferto di depressione. Sul posto personale sanitario del 118, gli investigatori della polizia di Stato e quelli della Scientifica.

Non si esclude, da parte di chi indaga, nessuna pista. Gli investigatori hanno sentito familiari e vicini di casa. Non e’ chiaro infatti se al momento dell’omicidio le due donne fossero sole in casa.

Fonte: AGI