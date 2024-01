Tentano truffa a anziana ma il figlio poliziotto li fa arrestare, l’ispettore era presente in casa della madre

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato due persone, con l’accusa di tentata truffa ai danni di un’anziana signora. I due, secondo un modus operandi ormai consolidato, dopo aver preso contatti telefonici con la vittima, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, le hanno richiesto una somma di denaro per evitare la carcerazione di un familiare resosi responsabile di un grave incidente stradale.

Determinante ai fini dell’esito del raggiro è stato il fatto che, nel momento in cui è giunta la telefonata in casa della donna era presente il figlio, un ispettore della Polizia di Stato in servizio al Gabinetto regionale di Polizia scientifica. Il poliziotto, compreso il tentativo di truffa, ha dialogato con l’interlocutore al telefono ricevendo precise indicazioni in merito al luogo dell’appuntamento per la consegna del denaro.

Subito dopo ha allertato i colleghi della Squadra mobile che, rapidamente, hanno predisposto un servizio che ha consentito di cogliere in flagranza e bloccare i due malviventi.