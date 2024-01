Sicilia, Unipa nomina Roberto Lagalla professore emerito dell’ateneo

L’Università degli Studi di Palermo conferisce il titolo onorifico di “Professore Emerito” al prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, già docente ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata – Bi.N.D. e Rettore dell’Ateneo dal 2008 al 2015.

“Con vivo compiacimento annuncio che l’Ateneo, viste le delibere del Dipartimento Bi.N.D. e del Senato Accademico e il decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca Anna Maria Bernini, conferisce al prof. Roberto Lagalla l’importante onorificenza di ‘Professore Emerito’, che sarà presto celebrata con una cerimonia solenne – dichiara il Rettore, prof. Massimo Midiri (nella foto insieme a Lagalla) – Il prof. Lagalla rappresenta un pilastro istituzionale per l’Università di Palermo in tutti i contesti in cui ha operato e continua ad operare. Il suo mandato rettorale ha avuto uno straordinario impatto nel miglioramento, nel risanamento economico e nell’ammodernamento di UniPa.

Anche in tutti i suoi altri prestigiosi incarichi istituzionali il prof. Lagalla ha sempre mostrato e continua a mostrare un’appassionata attenzione verso l’Ateneo consolidando e migliorando la collaborazione e il sostegno di istituzioni come il CNR, la Regione ed il Comune di Palermo. Da docente appartenente allo stesso settore disciplinare voglio inoltre sottolineare il suo fondamentale contributo nell’ambito della Radiologia accademica palermitana che ormai è diventata un prestigioso riferimento scientifico, didattico ed assistenziale non solo nel contesto locale, ma anche in campo nazionale ed internazionale.

Al prof. Lagalla, sicuro punto di riferimento per efficacia e prestigio, vanno gli attestati di stima e i ringraziamenti a nome mio e di tutto l’Ateneo”.