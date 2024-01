Sicilia. Operazione Strade Sicure: a Caltanissetta per il 2024 ci saranno 10 militari in più per un totale di 105

CALTANISSETTA. Sono complessivamente 130 in più rispetto al 2023 i militari assegnati alla Sicilia per il 2024 nell’ambito dell’operazione Strade Sicure per un totale di 601 militari.

I contingenti delle forze armate concorreranno, con le forze di polizia, alla tutela della sicurezza. Nel dettaglio a Caltanissetta i militari in più saranno 10 per un totale di 105 unità operative.

Nel caso delle altre provincie, ad Agrigento ne sono arrivati 40 militari in più per un totale di 135, 15 a Catania (30 in totale), 20 a Messina (55), 10 a Palermo (96), 25 a Ragusa (100), 10 a Trapani (80). Complessivamente, come riporta Adnkronos, sono stati ripartiti sul territorio nazionale 6.800 militari.