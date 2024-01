Serie D. La Sancataldese al “Mazzola” sfida il San Luca con l’obiettivo di conquistare 3 punti e risalire la china

Delicato il primo impegno della Sancataldese in campionato di questo 2024. La squadra di Accursio Sclafani affronta infatti il San Luca (ore 14,30). I calabri hanno al momento 12 punti in classifica e occupano la terzultima posizione per cui risultano invischiati nella lotta per non retrocedere.

Per la Sancataldese si prospetta un’ottima occasione per riaffacciarsi in zone più tranquille della classifica in caso di vittoria. Dolenti e compagni puntano alla sesta vittoria stagionale di questo campionato anche per legittimare le proprie ambizioni di salvezza. Il tutto nel contesto di un match da vincere anche con il fondamentale sostegno della tifoseria per non rischiare seriamente di farsi risucchiare nelle posizioni basse della classifica.

Questi i prezzi dei biglietti del match:

Prezzi in Prevendita:GRADINATA: 12€CURVA: 8€OSPITI: 12€RIDOTTO: 8€ (ragazzi/e 13/17 anni)Prezzi al Botteghino:GRADINATA: 15€CURVA: 10€OSPITI: 15€RIDOTTO: 10€ (ragazzi/e 13/17 anni), (Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

CHIUSURA PREVENDITE : Domenica mattina ore 11:00

Le prevendite sono già ATTIVE presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO Tabaccheria Giulio Gigante in via Babbaurra n. 201. – SAN CATALDO

I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ANCHE ATTRAVERSO IL PORTALE ON LINE AL SEGUENTE LINK:https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti…