San Cataldo. Il cortometraggio “Nessun Menta” premiato al Monza Film Fest

SAN CATALDO. Il cortometraggio di Michele Falzone “Nessun Menta” è stato premiato al Monza Film Fest nella categoria Honorable Mention. Per il giovane regista sancataldese, ancora un riconoscimento a livello nazionale e internazionale per un film che sta riscuotendo un grandissimo indice di gradimento.

In precedenza, lo stesso film aveva ottenuto il primo premio come miglior commedia e finalista nella cinquina come migliore sceneggiatura alla finale del festival ILCorto.eu arrivato alla quindicesima edizione, svoltosi a Roma.

Anche a Monza come già a Roma erano presenti film provenienti da ogni parte del mondo, il che è stato accolto con grande gioia in quanto il film, ancora una volta, ha contribuito a portare in alto l’immagine di San Cataldo in Italia e nel mondo.