San Cataldo. I consigli del gruppo “Ripartiamo Insieme” per visitare Gabara evitando disavventure

SAN CATALDO. Decalogo del gruppo Ripartiamo Insieme per una migliore fruizione del Bosco di Gabara senza rischiare di perdersi. E’ quello che è stato messo a punto dai giovani del gruppo con lo scopo di agevolare quanti vogliono godersi le bellezze del sito geo minerario.

Il Bosco di Gabara è il polmone verde della nostra San Cataldo, luogo ideale per farsi una bella passeggiata in mezzo alla natura. Purtroppo si leggono spesso articoli di giornale di persone che si avventurano in percorsi molto internati e presi dal panico chiamano i soccorsi in quanto non riescono a ritrovare il punto di ritorno. Per evitare conseguenze negative rispetto ad una semplice escursione, si consiglia di prendere e come punto di riferimento il punto più in alto che si vede, nella maggior parte dei percorsi la zona più visibile è la collina in cui si trova la torretta, servirà per andare nella direzione giusta nella strada di ritorno.

Si consiglia di usare Google Maps per tornare al punto di partenza, basta cercare “Bosco Gabara” che porterà davanti il cancello dell’ingresso. Tra gli appunti è meglio mettere il link che, in automatico, con il navigatore porterà i visitatori all’ingresso del bosco https://maps.app.goo.gl/r6kuhCBLPxfvpfRs9

Inoltre è possibile trovare diversi percorsi registrati su Google Maps all’interno del bosco (Torretta, Stretto, Fiume, Casa di Biancaneve, Zolfare, Stagnone); è meglio evitare di avventurarsi da soli, meglio muoversi in gruppo o quanto meno con una compagnia se non si conosce il luogo. Se è la prima volta che si esplora il bosco è consigliabile utilizzare il percorso tradizionale “circuito” ovvero quello che parte dall’ingresso del cancello che dopo averlo percorso tutto vi riporta al punto in cui eravate partiti. Consigliabile soprattutto per la presenza dei cartelli informativi e direzionali.

Il gruppo San Cataldo ripartiamo insieme s’è messo a disposizione per ulteriori informazioni dicendo che sarà possibile mettere gli escursionisti in contatto con escursionisti del luogo al fine di evitare eventi spiacevoli.