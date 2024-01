Salute, lo studio: Dieta vegana in gravidanza aumenta rischio preeclampsia

Le donne che seguono una dieta vegana durante la gravidanza possono correre rischi maggiori di sviluppare preeclampsia e di partorire neonati con un peso inferiore alla nascita. E’ quanto suggerisce un recente studio pubblicato su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Durante la ricerca 65.872 donne si sono definite onnivore, 666 hanno riferito di mangiare pesce e pollame ma non altri animali o derivati, 183 come latto-ovo vegetariane e 18 come vegane.

Sulla base di un questionario compilato a metà gravidanza, i ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di proteine era più bassa tra le latto-ovo vegetariane (13,3%) e le vegane (10,4%) rispetto alle partecipanti onnivore (15,4%). Anche l’assunzione di micronutrienti è risultata molto più bassa tra i vegani, ma se si considerano gli integratori alimentari non si sono osservate differenze rilevanti.

Rispetto alle madri onnivore, le madri vegane avevano una maggiore prevalenza di preeclampsia (una complicazione della gravidanza caratterizzata da pressione alta) e i loro neonati pesavano in media 240 g in meno. “Sono necessarie ulteriori ricerche sulla possibile causalità tra le diete a base vegetale e gli esiti della gravidanza e del parto, per rafforzare le basi delle raccomandazioni dietetiche”, hanno scritto gli autori.