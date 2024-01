Prima Categoria. Nel big match il Serradifalco batte 2-0 il Niscemi: lo risolvono i gol di Pulci e Genova. I falchetti agganciano la testa della classifica

Un gol del sommatinese, difensore centrale, Pulci dopo appena 2 minuti, e la rete del bomber Rosario Genova al 63′, hanno permesso al Serradifalco di battere la capolista Niscemi e di agganciare in vetta alla classifica proprio la compagine niscemese.

A Montedoro, i falchetti di Carmelo Giordano sono partiti fortissimo andando in vantaggio dopo due minuti proprio con l’esperto centrale difensivo Pulci. Un gol che ha messo le ali alla squadra di casa che ha proposto il suo bel calcio contro un Niscemi che, comunque, non s’è certo arreso proponendosi in avanti per cercare di pareggiare i conti.

Dopo un primo tempo molto combattuto, anche la ripresa non è stata da meno, con i falchetti che hanno raddoppiato con Genova al 63′. Poi il Niscemi le ha tentate tutte per cercare di riaprire il match ma senza riuscirci. I falchetti si sono confermati squadra molto ben organizzata e ricca di grinta carattere e personalità.

Il Niscemi, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere una squadra di valore e di spessore. Insomma, l’impressione è che queste due squadre nissene siano destinate a combattere sino alla fine per la conquista della Promozione.