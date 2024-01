Paola Perego operata per un tumore, il post su Instagram: “Nefrectomia parziale per una neoplasia”

Una foto dal letto d’ospedale, una flebo, e la scritta: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia”. Paola Perego annuncia così, in un post su Instagram, di aver subito un intervento di asportazione di una parte del rene per una formazione tumorale e ringrazia lo staff che l’ha operata.

“È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita”, aggiunge la conduttrice, 57 anni. Tanti i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan, da Simona Ventura, sua amica e partner in Citofonare Rai2, da Alberto Matano, da Mara Venier ad Antonella Clerici, da Lorella Cuccarini e Ezio Greggio, da Carolyn Smith, da Rita Dalla Chiesa a Monica Setta.