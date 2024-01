Mussomeli, “Giornata della Memoria”: Fidapa e scuola “Leonardo da Vinci” presentano progetto “Pietra d’inciampo”

MUSSOMELI – Nella ricorrenza della “Giornata della Memoria”, nei tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, in orari diversi, ed esattamente alle 9,30 presso il plesso centrale di Via Concetto Marchesi, alle 10,30, nel plesso sac. Messina in Via Pola e alle 11,30 presso il plesso “don Pino Puglisi” in viale Peppe Sorce, sarà presentato il progetto “Pietra d’inciampo”: “La deportazione che ci appartiene”. Interverranno La dirigente scolastica Alessandra Camerota, Maria Teresa Canalella, presidente FIDAPA sezione di Mussomeli, on. Giuseppe Catania sindaco di Mussomeli, Jessica Valenza assessore alla Cultura e all’istruzione e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.