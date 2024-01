Medico del 118 aggredito al pronto soccorso, ferito anche agente di polizia

Aggressione ai danni di un medico del 118 a Siracusa. Ieri pomeriggio un’ambulanza del 118 ha accompagnato al pronto Soccorso un paziente per un malore improvviso. Mentre i sanitari stavano provvedendo a trasportare l’ammalato nei locali dell’ospedale, alcuni familiari hanno aggredito il medico del 118; in particolare il fratello del paziente, già conosciuto alle forze di Polizia, ha colpito l’operatore sanitario con schiaffi e pugni.

Sul posto è intervenuto il poliziotto in servizio presso l’Ufficio di Polizia dell’Ospedale, che ha bloccato il violento frapponendosi tra i sanitari e i familiari del paziente che, nonostante l’intervento della Polizia e della Guardia giurata, continuavano ad aggredire il medico. Tornata la calma, il medico e il poliziotto sono stati curati per ferite giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni. L’aggressore verrà denunciato.