Mazzarino. Soci e simpatizzanti del PD chiedono la convocazione di un’assemblea pubblica in vista delle prossime elezioni

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota di stampa dell’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del Circolo del PD di Mazzarino che hanno chiesto la convocazione di un’assemblea pubblica per discutere sulla situazione politica attuale in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Il Circolo di Mazzarino del Partito Democratico ha di fronte una situazione politica che richiede un grande impegno. Il governo della Destra oggi al potere in Italia sta portando avanti scelte che impoveriscono i cittadini e limitano gli spazi di partecipazione democratica. La bocciatura da parte del Governo delle proposte sul salario minimo continua a fare dell’Italia l’unico paese europeo nel quale, negli ultimi trent’anni, i salari sono diminuiti. La legge sull’autonomia differenziata, già varata dal Governo in una delle due Camere, spaccherà in due l’Italia rendendo il SUD sempre più povero. La riforma proposta dal Governo contenente l’elezione diretta del premier scardinerà l’intera organizzazione statuale prevista dalla nostra Costituzione, instaurando un regime autoritario.

I tagli operati dal Governo degli stanziamenti nel comparto sanitario renderanno impossibile l’accesso ai servizi sanitari per le fasce deboli della popolazione mentre i ricchi potranno curarsi presso le strutture sanitarie private, verso le quali vengono dirottati i finanziamenti pubblici. I condoni fiscali e la flat tax fanno gravare sempre più il costo del welfare sul lavoro dipendente.

Queste sono solo alcune delle più importanti scelte governative contro le quali è necessario che il Partito Democratico assuma iniziative forti ed efficaci.

Dall’elezione della nuova Segretaria nazionale, Elly Schlein, che tante speranze ha destato nella sinistra italiana, è trascorso invece un anno senza che il Circolo di Mazzarino abbia avviato una reale discussione su questi temi e la conseguente iniziativa politica.

Se si considera poi che siamo ormai a qualche mese dalle prossime elezioni europee e da quelle amministrative per il nostro Comune appare quanto sia urgente che il Circolo del Partito Democratico esprima un impegno coerente e costruttivo nell’indicare una direzione di marcia per il futuro della nostra Città, ribadendo per le prossime elezioni amministrative una scelta netta contro le forze, comunque camuffate, che si richiamano alla Destra che oggi governa l’Italia , contro i voltagabbana di ogni genere e contro chi ha condotto la nostra Città al dissesto finanziario.

Per discutere in forma pubblica di tutto ciò, senza equivoci sull’orizzonte all’interno del quale si deve muovere il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative, chiediamo la convocazione urgente di un’assemblea pubblica degli iscritti al Circolo di Mazzarino, aperta a tutti i simpatizzanti ed a tutti i cittadini che in ogni forma vorranno dare un contributo per il futuro della Città”.