Gela: sabato Cateno De Luca presenta il suo libro “Non Tutto è Successo!”

Cateno De Luca, Sindaco di Taormina e fondatore di “Sud Chiama Nord”, sarà al Teatro Comunale Eschilo di Gela per presentare il suo libro “Non Tutto è Successo!”. Dopo le presentazioni in varie città italiane, De Luca ritorna in Sicilia per un incontro speciale.

Il libro, edito da PIEMME, gruppo Mondadori, offre uno sguardo intimo sulla vita e il percorso dell’autore, esplorando la sua esperienza politica e personale.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 gennaio alle ore 19. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista Jerry Italia, che guiderà la conversazione esplorando i temi del libro e dando spazio alle domande del pubblico.

Una serata dedicata alla conoscenza e al confronto, un’occasione per scoprire il lato meno noto di Cateno De Luca. L’ingresso è libero, e durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro e ricevere la firma dell’autore.

Per chi vorrà partecipare alla presetazione, a ingresso libero, potrà andare sabato 20 gennaio dalle ore 19.00 al Teatro Comunale Eschilo di Gela