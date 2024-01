Eccellenza. Per la trasferta di domenica a Sciacca i tifosi della Nissa organizzano un pullman per sostenere la squadra

Cresce l’attesa in casa Nissa in vista della sfida di domenica prossima che vedrà la squadra di Nicolò Terranova impegnata fuori casa contro l’Unitas Sciacca (ore 15).

Una trasferta alquanto delicata che la squadra di Nicolò Terranova deve affrontare con estrema attenzione, anche perchè è fondamentale, come obiettivo minimo, mantenere i 6 punti di vantaggio sulla Pro Favara che invece giocherà in casa contro il Don Carlo Misilmeri.

Per la gara di Sciacca è prevista una presenza massiccia di tifosi della Nissa. Proprio nelle ultime ore i sostenitori hanno annunciato che un gruppo di tifosi ha organizzato un pullman per la trasferta di domenica a Sciacca. La partenza è prevista alle ore 10, da via Gaetano Costa (parcheggio Penny Market). Chi è interessato, può telefonare al seguente numero di cellulare: 392 – 2314359.