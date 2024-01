E’ giallo a Naro. Due donne ritrovate morte in 2 diverse abitazioni: una carbonizzata, l’altra con segni di violenza

Un vero e proprio giallo quello che si sta registrando in queste ore a Naro. Stanotte due donne sono state ritrovate morte in due luoghi distinti nel noto centro in provincia di Agrigento. La prima dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento intervenuti in vicolo Avenia per l’incendio di un appartamento. Una volta giunti sul posto e spento le fiamme hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Quasi contemporaneamente, al 118 è arrivata una seconda chiamata per segnalare una donna sanguinante a pochi metri dalla casa dov’era scoppiato l’incendio, non lontano dal municipio in via Da Vinci. Sono intervenuti i carabinieri che, a quanto pare, avrebbero fermato un uomo. Non si sa nulla delle identità delle persone coinvolte se non che sarebbero tutte d’origine straniera.

In attesa che si arrivi alla ricostruzione di quanto accaduto e, soprattutto delle cause che hanno portato al decesso delle due donne, sul posto, oltre alla scientifica che ha effettuato i rilievi, anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli che hanno effettuato un sopralluogo.