Merendine ‘stupefacenti’ a Floridia, nel Siracusano, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne incensurato e sequestrato 13 chili di hashish per oltre 150 mila euro. In un garage c’erano oltre 200 panetti di hashish, nascosti in confezioni perfettamente sigillate di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari.

Se immessi sul mercato avrebbero prodotto oltre 185 mila dosi. Il 44enne e’ stato posto ai domiciliari nella propria abitazione.