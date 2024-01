Delia. Sindaco dispone ordinanza per impedire consumi di prodotti lungo via Petilia, via Arciprete Franco e via Arciprete Riccobene

DELIA. Un’ordinanza per regolamentare la vendita di prodotti nello spazio antistante di un esercizio commerciale h24. E’ quella che ha disposto il sindaco Gianfilippo Bancheri. “In questi giorni – ha spiegato – dopo essermi consultato con le forze dell’ordine e la polizia municipale, ho emesso un ordinanza sindacale per regolamentare e sanzionare determinati comportamenti riprovevoli non consentiti nello spazio antistante l’esercizio commerciale h24.

Purtroppo – secondo il sindaco – si verificano sempre più spesso nella parte di via Petilia compresa tra corso Umberto e via Capitano Lo Porto episodi di inciviltà e disturbo della quiete pubblica”.

Pertanto dalle ore 23 alle ore 06 non sarà consentito sostare all’interno dell’esercizio commerciale h24 e consumare i prodotti acquistati nella stessa attività lungo il tratto di via Petilia compreso tra il Corso Umberto e la via Capitano lo Porto, nella via Arciprete Franco e nella via Arciprete Riccobene (escluse tutte le pertinenze autorizzate dei pubblici locali presenti nelle vie suddette).

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Da questa ordinanza sono ovviamente esclusi tutti gli altri esercizi commerciali di Delia.