Caltanissetta. Troupe della Rai al “Tomaselli” per la Nissa dei record: la soddisfazione della dirigenza, l’orgoglio della Città

Il fenomeno calcistico Nissa ai raggi X della Rai. Stamani una troupe della redazione regionale è arrivata a Caltanissetta allo stadio Tomaselli per vedere più da vicino questo fenomeno legato alla Nissa che, dopo 16 gare di campionato in Eccellenza ha ottenuto la migliore media punti a livello nazionale dalla serie A all’Eccellenza.

Nel corso degli allenamenti della squadra sono stati intervistati il direttore generale Vincenzo Cancelleri, il dirigente biancoscudato Lorenzo Giovannone, l’allenatore Nicolò Terranova e l’attaccante Antonio Esposito autore domenica scorsa di una doppietta a Marineo.

Il servizio dedicato alla Nissa è poi andato in onda nell’edizione delle ore 14 del Telegiornale Rai della Sicilia per la gioia della dirigenza con in testa il presidente Giovannone e con l’orgoglio di un’intera Città che attorno alla Nissa sta ritrovando nuovi stimoli e prospettive di crescita in termini di immagine e condivisione.