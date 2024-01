Caltanissetta: “dalla Shoah alla guerra mondiale a pezzi” venerdì un incontro intergenerazionale con istituzioni e alunni

La storia si sta ripetendo ancora? E l’orrore della Shoah si sta rivisitando con le continue e drammatiche guerre che devastano Europa e Medio Oriente?

Sono alcune delle domande alle quali si proverà a dare una risposta all’incontro promosso e organizzato dalle associazioni nissene Società Dante Alighieri e Parco Letterario Rosso di San Secondo, entrambe presiedute da Marisa Sedita.

Venerdì 26 gennaio 2024, dalle ore 17.00, nella sede della Sicilbanca di via Crispi, si terrà l’incontro “Dalla Shoah alla guerra mondiale a pezzi: i diritti dell’uomo potranno superare le leggi della guerra?”.

Quello che si vivrà sarà un incontro intergenerazionale e interistituzionale al quale parteciperanno amministratori pubblici, politici, formatori ma soprattutto cittadini e alunni.

Un’occasione per riflettere sulla società contemporanea guardandola attraverso le lenti miopi del passato per poter mettere a fuoco con chiarezza il futuro che si sta costruendo e capire, nel frattempo, se e come può essere corretto per avere una società più giusta e pacifica.

Interverranno, per i saluti istituzionali, il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e il presidente Sicilbanca – Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti.

I lavori, introdotti da Marisa Sedita, saranno approfonditi dal Magistrato Giovanbattista Tona, dal Sacerdote Calogero Panepinto e dalla docente di storia Sonia Zaccaria. I tre relatori offrranno alla platea non soltanto competenze nozionistiche ma, soprattutto, il loro punto di vista professionale per comprendere la tematica così contemporanea e dai risvolti amari.

Parteciperanno, con un contributo personale, anche studenti delle scuole Secondarie Superiori di Primo e di Secondo grado.

L’appuntamento con il convegno, a ingresso libero e senza prenotazione, è a Palazzo dell’ex Posta di Sant’Antonino in via Francesco Crispi 25 a Caltanissetta.