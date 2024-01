Caltanissetta. Ascom Sicilia: chiesto incontro urgente al sindaco per discutere su aumento canone di occupazione suolo pubblico

CALTANISSETTA. L’Ascom Sicilia Caltanissetta ha richiesto un incontro urgente con il Sindaco Roberto Gambino per discutere dell’aumento spropositato del canone di occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi dopo l’entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale.

L’aumento tariffario ha sollevato serie preoccupazioni tra gli imprenditori locali. L’incremento, dopo l’introduzione del Canone Unico Patrimoniale, compromette la sostenibilità per le attività la collocazione di dehors all’esterno dei locali. “Un nostro associato – ha rilevato l’Ascom – ci ha riferito che, per la collocazione di un dehors di 30 mq è stato chiesto un canone di circa € 30.000”.

Nella richiesta di incontro, l’Associazione esprimerà le preoccupazioni delle imprese e presenterà proposte costruttive volte a trovare un equilibrio tra le esigenze finanziarie del Comune e la necessità di sostenere l’attività economica sul territorio. Chiederà, inoltre, la sospensione del pagamento del Canone fino a quando non si troverà una soluzione permettendo di proseguire alle imprese la normale attività.

L’Associazione Commercianti è fiduciosa che il dialogo con le autorità locali possa portare a soluzioni collaborative che salvaguardino il benessere delle imprese e promuovano la crescita economica sostenibile nella nostra città.