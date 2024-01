Butera. Assunto dall’amministrazione comunale mutuo per messa in sicurezza la copertura del Castello arabo normanno

BUTERA. L’amministrazione comunale ha deliberato l’assunzione di un mutuo passivo con il Credito Sportivo. Il progetto, che rientra nel Bando Cultura Missione Comune 2023 – Provvista Bei, riguarda l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura dello storico castello arabo normanno che ospita l’antiquarium cittadino.

Gli interventi prevedono la rifunzionalizzazione degli spazi espositivi e l’adeguamento degli impianti a quelle che sono le più moderne normative in materia di sicurezza dei luoghi. Il mutuo che l’amministrazione comunale accenderà con il Credito Sportivo è di 430.212 euro, avrà la durata di 15 anni e il tasso annuo applicato sui finanziamenti sarà con Irs a 10 anni + 1,750%. Il Comune chiederà anche un contributo negli interessi per l’ammissione al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti.

In caso di mancata concessione del contributo richiesto il Comune avrà facoltà di richiedere, entro il 30 aprile 2024, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico del Comune. Nel capitolato è previsto che il completamento del Progetto dovrà avvenire entro e non oltre 5 anni. Sarà possibile l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il versamento di una penale nella misura dell’1% sul capitale mutuato da rimborsare.