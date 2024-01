Asp Caltanissetta: Salvatore Lucio Ficarra è il nuovo Direttore Generale

Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di questa sera, ha designato, su proposta dell’assessore alla Salute Giovanna Volo, i nuovi manager della sanità siciliana. I nominativi dei direttori generali delle 15 strutture sanitarie regionali e dei tre policlinici universitari, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati scelti dalla rosa dei 49 idonei stilata sulla base delle valutazioni della Commissione di selezione.

Questi i nomi e le destinazioni dei nuovi direttori generali designati nelle nove aziende sanitarie provinciali: Asp Palermo, Daniela Faraoni; Asp Catania, Giuseppe Laganga Senzio; Asp Messina, Giuseppe Cuccì; Asp Agrigento, Giuseppe Capodieci; Asp Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra; Asp Enna, Mario Carmelo Zappia; Asp Ragusa, Giuseppe Drago; Asp Siracusa, Alessandro Caltagirone; Asp Trapani, Ferdinando Croce. Questi i manager designati a Palermo, Catania e Messina per aziende ospedaliere, Arnas e Irccs e dei Policlinici: Arnas ‘Civico’ di Palermo, Walter Messina; Azienda ospedaliera ‘Villa Sofia-Cervello’ di Palermo, Roberto Colletti; Arnas ‘Garibaldi’ di Catania, Giuseppe Giammanco; Azienda ospedaliera ‘Cannizzaro’ di Catania, Salvatore Emanuele Giuffrida; Azienda ospedaliera ‘Papardo’ di Messina, Catena Di Blasi; Irccs ‘Bonino Pulejo’ di Messina, Maurizio Letterio Lanza. Al Policlinico di Palermo va Maria Grazia Furnari, a quello di Catania Gaetano Sirna e a quello di Messina Giorgio Giulio Santonocito. In attesa del completamento dell’iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars, i designati guideranno già da domani le stesse aziende in qualità di commissari straordinari, ad eccezione di Gaetano Sirna confermato direttore generale del Policlinico di Catania fino a ottobre 2025. Per quanto riguarda, invece, gli ospedali universitari di Palermo e Messina, i vertici sono stati individuati all’interno di una terna di nomi proposta dai rispettivi rettori.