Allegri “Coppa Italia trofeo importante, domani bisogna vincere”

TORINO (ITALPRESS) – “Teniamo alla Coppa Italia, quest’anno abbiamo Coppa e Campionato. Loro sono in un buono stato di salute e noi dobbiamo cercare di approdare ai quarti”. Lo ha detto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. La Coppa Italia “all’inizio sembra non interessare a nessuno, ma è sempre un trofeo, e soprattutto interessa alla Juve, dove se pareggi una partita viene fuori una catastrofe”, ha detto ancora Allegri. “Noi dobbiamo essere bravi a vincere il più possibile, bisogna fare meglio possibile per cercare di andare avanti. Domani bisogna tenere le antenne alte perchè in una partita può succedere di tutto”, ha aggiunto l’allenatore della Juventus. In merito alla formazione, poi, il tecnico bianconero ha chiarito: “Nonge non partirà sicuramente titolare ma domani potrà avere spazio. Per la formazione deciderò domani mattina. Sicuramente ci saranno Perin in porta, Rugani e Chiesa. Gli altri vedremo, ma sicuramente andrà in campo la squadra migliore”. “Yildiz con Chiesa e Vlahovic? Tutto si può fare, dipende dai momenti e dalle circostanze. Domani non giocherà – ha aggiunto Allegri – Quando un giocatore giovane gioca viene sempre esaltato. Ma l’importante per lui è rimanere sereno, deve continuare a lavorare. Non sono due partite a decidere se sei un campione e avrai una grande carriera e questo vale per tutti. Il resto sono tutte chiacchiere che in questo momento vengono strumentalizzate su un giocatore bravo ma con due partite con la Juventus”. McKennie, infine, “è cresciuto, l’esperienza al Leeds l’ha fatto maturare, non è stata una esperienza facile per lui. E’ tornato con grande voglia e sta facendo bene, ma ha cinque mesi davanti a lui nei quali deve fare assolutamente meglio”.

