All’aeroporto scompare un orologio di valore: la Polizia lo ritrova e denuncia una donna che lo aveva preso

Gli rubano in aeroporto un orologio di valore, ma fortunatamente il fiuto degli agenti di polizia in servizio ha permesso di risalire a chi l’aveva rubato. E’ accaduto all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Qui un passeggero in partenza per Venezia ha fatto una scoperta sconcertante ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di Catania: il suo orologio di valore era misteriosamente scomparso. Immediatamente ha presentato denuncia contro ignoti.

Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno identificato una donna che, durante i controlli, si era appropriata dell’orologio dimenticato nella vaschetta dalla vittima. Raggiunta al gate ha ammesso le proprie responsabilità ed è stata denunciata per furto aggravato.