Abbandona rifiuti in strada, denunciato panettiere

I carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un uomo di 41 anni per il reato di abbandono di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, nel transitare per le vie della frazione di Pizzolungo, nel Trapanese, avevano notato un cumulo di rifiuti che ostruiva il passaggio e deciso di approfondire il controllo.

Tra i rifiuti di vario genere c’erano sfabbricidi, vestiti, giochi per bambini, tapparelle e altro. La maggior parte del materiale era contenuta in sacchi per farina da 30 kg e tra i rifiuti era presente un documento scolastico intestato ad un soggetto. Da questo dettaglio i carabinieri sono risaliti al titolare del panificio di provenienza dei sacchi, che è stato così denunciato.