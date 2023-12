Tenta rapina in farmacia, titolare lo blocca e lo consegna alla Polizia

Entra in farmacia minacciando con un taglierino il titolare che, però lo blocca, lo arresta in flagranza e lo consegna alla Polizia. Le manette sono scattate ai polsi di un pluripregiudicato di 37enne, che dovrà adesso rispondere di tentata rapina e lesioni personali aggravate. L’uomo, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale con il volto coperto da uno scaldacollo, si è diretto di corsa verso il retro del bancone, brandendo un taglierino contro la moglie del titolare, afferrata per il collo e minacciata per ottenere l’incasso. Il 37enne, però, non aveva messo in conto la reazione del marito della donna che ha colpito il rapinatore con un timbro datario. Ne è nata una colluttazione al termine della quale, grazie anche a un dipendente della farmacia, il rapinatore è stato immobilizzato e bloccato a terra in modo da impedirne la fuga in attesa della Polizia. Gli agenti hanno preso in consegna il rapinatore arrestato poco prima dai due cittadini. “L’arresto a opera del proprietario e del dipendente della farmacia – spiegano dalla Questura di TRAPANI – è una misura precautelare, prevista dall’art. 383 Codice di procedura penale, che riconosce al privato la facoltà di arrestare in flagranza di reato autori di delitti perseguibili d’ufficio. In tali casi, la persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato alla Polizia giudiziaria, assicurandolo alla giustizia”. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.